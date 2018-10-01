Путин подписал указ о введении санкций против Украины

Президент России Владимир Путин сегодня, 22 октября, подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сообщается, что Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Отметим, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Правительству РФ поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц.