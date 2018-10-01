» » Путин подписал указ о введении санкций против Украины

Путин подписал указ о введении санкций против Украины

Сегодня, 16:41 citynews.net.ua | Напечатать

Президент России Владимир Путин сегодня, 22 октября, подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сообщается, что Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Отметим, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Правительству РФ поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:02

В оккупированном Луганске из-за военного грузовика пострадали двое подростков

Сегодня, 16:46

В ОРЛО задержали чиновницу в рамках «борьбы с коррупцией»

Сегодня, 16:40

Луганская область выделила 200 тысяч гривен на помощь Ичне

Сегодня, 15:54

В Сватовском районе создали вторую ОТГ

Сегодня, 15:39

На Луганщине Центры предоставления админуслуг получают мобильные кейсы

Сегодня, 14:38

Сепаратисты Южной Осетии отправят своих «наблюдателей» на «выборы» в ОРДЛО

Сегодня, 13:57

В Минобороны подтвердили информацию о трех пострадавших военных на Донбассе

Сегодня, 12:55

В Донецкой и Луганской областях продолжаются протесты шахтеров

Сегодня, 12:21

В ОБСЕ заявили о глушении беспилотников миссии в зоне ООС

Сегодня, 11:05

Верховный суд признал законным использование нерастаможенных авто на еврономерах

Сегодня, 10:24

На Луганщине построят телебашню за 24 млн гривен

Сегодня, 09:52

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 33 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 17:04

Украинская армия получила партию отремонтированных "Ураганов"

Сегодня, 16:41

Путин подписал указ о введении санкций против Украины

Сегодня, 16:33

В Киеве погибла роженица, которая выпала из окна роддома

Сегодня, 15:50

АМПУ зафиксировала загрязнение акватории Мариупольского порта

Сегодня, 15:41

Россия создала в Украине разветвленную сеть агентов ФСБ и ГРУ

Сегодня, 14:21

В одесской Аркадии сгорел ресторан

Сегодня, 13:59

Адвокат уверяет, что Янукович лично приедет в киевский суд для последнего слова

Сегодня, 12:52

В Харькове проводят бесплатные экскурсии для горожан

Сегодня, 12:34

На Донетчине полицейские вернули домой 5-летнего ребенка

Сегодня, 11:46

Украина завоевала еще две золотые медали на Играх Непокоренных

Сегодня, 11:05

Верховный суд признал законным использование нерастаможенных авто на еврономерах

Сегодня, 10:58

В больницах остаются 50 человек, пострадавших в Керчи

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 