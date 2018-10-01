Украина завоевала еще две золотые медали на Играх Непокоренных

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Александра Белобокова и Сергея Ильчицкого, которые завоевали первые золотые медали для украинской сборной на "Играх Непокоренных" в Сиднее.

Поздравления глава государства обнародовал на своей странице в Facebook.

"Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018. Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицкого, одержавших эти поражающие победы по гребле на тренажерах. Так держать! Не снижайте темп!" - написал Порошенко.