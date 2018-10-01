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Верховный суд признал законным использование нерастаможенных авто на еврономерах

Сегодня, 11:05 citynews.net.ua | Напечатать

Верховный суд признал законным использование нерастаможенных авто на еврономерахИспользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВС Украины.

К такому выводу пришел Верховный Суд, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене постановления, которым истца признано виновным в совершении нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 2 ст. 469 ТК Украины, и наложен на него штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).

Суть спора заключается в том, что истец, являясь собственником автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита. Во время судебных заседаний сам истец признал, что ввез указанное транспортное средство для длительного использования на территории Украины, а режим «транзит» заявил, чтобы избежать необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей.

Апелляционный суд, отменив постановление суда первой инстанции, отказал в удовлетворении исковых требований.

Истец не согласился с таким решением и обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на Решение Конституционного Суда Украины № 1-рп / 2015, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимых с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч. 2 ст. 469 ТК Украины.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению.

Как следует из обжалуемого постановления, основанием для его принятия стало то, что истец в сроки, определенные ст. 95 ТК Украины (для автотранспорта - 10 суток, в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни - 5 суток), автомобиль не вывез, зато продолжает им пользоваться как транспортным средством, таможенное оформление которого не завершено, без разрешения таможни.

Верховный Суд, учитывая заключение Конституционного Суда Украины, отметил, что в ч. 2 ст. 469 ТК Украины четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено или находящихся на временном хранении под таможенным контролем или в режиме таможенного склада. Такой таможенный режим, как временный ввоз, не указан в положениях Кодекса.

При таких обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованным вывод суда первой инстанции об отмене обжалуемого постановления, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 2 ст. 469 ТК Украины.

Постанова Верховного Суду від 1 жовтня 2018 року у справі 689/1980/16-а – http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76851005.


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