Украина получила первую медаль на «Играх непокоренных»

В воскресенье, в первый день соревнований «Игры непокоренных» в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке, пишет Украинская правда.

«Это первая медаль в копилке украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за два года медаль в велоспорте», - сообщает пресс-служба Минобороны.

Вместе с тем, как сообщает МВД, результат Фищука в индивидуальной гонке в велоспорте - 2 минуты 53 секунды.

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с третьим и четвертым местами.

«Поздравляю Дениса Фищука с бронзой, добытой в велогонках на время, и Сергея Шимчака с четвертым местом», - говорится в Twitter президента.