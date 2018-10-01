Силовики обнаружили в Бахмуте схрон с оружием боеприпасами

Более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольного гранатомету, противотанковые мины и более 20 000 патронов были спрятаны в гараже в жилом секторе города, сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Бахмутские сыщики совместно с представителями СБУ получили оперативную информацию о том, что в одном из гаражей хранится большое количество нелегального оружия.

В ходе осмотра полицейские обнаружили сооружение, начиненное боеприпасами. При участии взрывотехников опасные предметы удалены. Оружие направлено на экспертизу.

Установлено, что арсенал хранился в течение длительного времени. Сейчас оперативники принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к организации схрона.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами». Продолжается досудебное расследование.