От сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают более 426 тысяч украинцев. Об этом сообщает информационное управление Верховной рады Украины.

Так, в ходе заседания комитета ВР по вопросам здравоохранения соответствующую информацию озвучил член Счетной палаты Василий Невидомый.

"В развитых странах мира количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается, а в Украине - стремительно растет. Такие заболевания обусловливают почти треть причин инвалидности и составляют 67% в структуре смертности граждан страны. Ежегодно от указанных заболеваний умирает более 426 тысяч украинцев", - отметил он.