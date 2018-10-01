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Лаборатория зафиксировала ночные выбросы в Мариуполе

Сегодня, 17:09 citynews.net.ua | Напечатать

Лаборатория Донецкой областной военно-гражданской администрации зафиксировала ночные выбросы в Мариуполе. Такие данные озвучил глава департамента экологии ДонОВГА Сергей Натрус в ходе совещания в Мариуполе, передает 0629.

Натрус отметил, что в период с 1:00 до 8:00 были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по шести показателям, в частности по пыли крупных и мелких фракций, сере, формальдегиду.

По его словам, к сожалению, установить источник выбросов невозможно, учитывая, что замеры проводились за пределами комбинатов.

Директор «Мариупольского металлургического комбината им. Ильича» (ММКИ) Тарас Шевченко пояснил, что вручную регулировать интенсивность производственных процессов на протяжении суток невозможно.

«Тарас Шевченко предположил, что в этом могут быть виновны погодные условия (направление ветра), а также нарушения технологической дисциплины персонала. По его словам, такие факты есть, и он это признает. Именно это стало причиной увольнения начальников доменного цеха и газового хозяйства ММКИ», - говорится в сообщении.

Для того чтобы проверить тенденцию ночных выбросов в Мариуполе, глава ДонОВГА распорядился вновь привезти эколабораторию в Мариуполь и отдать ее в распоряжение мариупольским экологическим активистам. Утверждается, что информация о том, где именно будут проводиться замеры и в какое время, будет полностью закрыта от руководства меткомбинатов и департамента экологии ДонОВГА.


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