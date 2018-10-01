Супруга Балуха перед этапом увидела его впервые за время заключения

Супруга украинского политзаключенного Владимира Балуха Наталья 17 октября 2018 года впервые была на свидании с ним в СИЗО Симферополя перед этапированием в колонию.

Об этом Наталья Балух сообщила Крымской правозащитной группе.

По ее информации, Владимира 18 октября этапировали в керченскую колонию («Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю», Адрес: 298330, г. Керчь, ул. Индустриальное шоссе, 17).

Наталья Балух рассказала, что свидание в СИЗО Симферополя было коротким, мужа она видела через стекло, разговаривала с ним по телефону около полутора часов.

«Когда я ждала встречи в СИЗО, мои нервы не выдержали, я заплакала. Но как только увидела Вову, мне сразу стало легче, слезы сами высохли», — рассказала женщина.

По ее словам, Владимир держится бодро, несмотря на ослабленное голодовкой здоровье. У него ослаблен иммунитет, и в это время он болеет ОРЗ. Помимо обострения хронических заболеваний, Балуха мучает зубная боль. Наталья передала украинцу необходимые лекарства и продукты, так как на время этапа Балух прекратил голодовку, супруга передала ему каши, орехи, овощи и другое.

Владимир сказал супруге, что очень беспокоится о ее здоровье и здоровье его пожилой матери. Он попросил Наталью беречь себя и мать.