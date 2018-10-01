Спасатели восстановили уже 620 частных домов в прифронтовой Авдеевке

Бойцы ГСЧС восстановили уже 620 частных домов в прифронтовой Авдеевке, - сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Спасатели из Одесской и Львовской областей продолжают проводить восстановительные работы в жилых домах и помогать населению города ликвидировать последствия вражеских артобстрелов. Вчера они проводили восстановительные работы на ул. Колосова, Ясиноватской, Доверия.

"На сегодня работы завершены за 620 адресам", - говорится в сообщении.