В Украине обсуждают вопросы соцподдержки детей, пострадавших в результате войны

В Министерстве социальной политики обсудили вопросы социальной поддержки детей, пострадавших в результате военных действий. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В рамках визита в Украину делегации представителей больницы Святейшего Сердца из Италии 18 октября в Минсоцполитики состоялась рабочая встреча заместителя министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Александры Чуркиной с представителями делегации во главе с Апостольским нунцием Клаудио Гуджеротти. На встрече рассматривались вопросы сотрудничества по вопросам защиты прав детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Участники обсуждали вопросы сотрудничества в сфере социально-психологической, гуманитарной, медицинской поддержки детей и подростков, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, оказания им необходимых услуг (социальных, реабилитационных, медицинских и т.д.).

Стороны подчеркнули важность работы с семьями, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах.