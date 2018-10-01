Супрун заявила, что лук не защитит при гриппе и простуде

Лук не может помочь при простуде или гриппе. Такое мнение высказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Подозреваю, что мысль о луке как своеобразном обереге от гриппа не редка среди родителей школьников да и вообще общества. Поэтому поделюсь исследованиями по применению лука во время простуды. Если коротко – их нет. И наиболее вероятно, когда вы будете искать информацию на эту тему, то, скорее всего, наткнетесь на интернет-форумы или статьи из журналов, которые вас еще больше запутают", – написала Супрун на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что способов использовать лук и чеснок существует очень много – их подвешивают в помещениях или нарезают и расставляют по углам. Многие едят лук и чеснок целиком или готовят из них капли в нос.

"Все эти способы не имеют под собой должного научного обоснования. И такое использование лука не принесет желаемого эффекта защиты. Очень вероятно, что от потребления луковицы могут начаться изжога или дискомфорт в желудке. То же самое будет происходить и в слизистой носа – сильное раздражение и одновременно увеличение выделений. В том числе дети очень чувствительны к запаху лука. Наиболее вероятно, что такое профилактическое "меню" не будет способствовать процессу [оздоровления]", – отметила и.о. министра.

Она подчеркнула, что минимизировать риски заболевания поможет вакцинация, соблюдение гигиены, сбалансированное питание, полноценный сон, физическая активность и свежий воздух.