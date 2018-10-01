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В Украине начали строить штаб-квартиру разведки

Сегодня, 13:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине начали строить штаб-квартиру разведкиСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры украинской внешней разведки. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Обращаясь к личному составу СВРУ, Турчинов отметил, что гибридная агрессия РФ продолжается по всем направлениям – военном, экономическом, энергетическом, кибернетическом, информационном и тому подобное. «И для того, чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация», - отметил он.

«Несмотря на агрессию, войну, мы реформируем сектор безопасности и обороны, вводя стандарты НАТО», - сказал он.

По словам Турчинова, несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование сектора безопасности и обороны ежегодно увеличивается. И сегодня начато строительство современного разведцентра европейского уровня. 

Заложив символическую капсулу в фундамент нового разведывательного центра, секретарь СНБО Украины осмотрел строительство объектов социальной сферы, в частности общежитий и домов малосемейного типа для офицеров разведки, а также ознакомился с новейшими образцами вооружения и спецсредств.


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