В Украине начали строить штаб-квартиру разведки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры украинской внешней разведки. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Обращаясь к личному составу СВРУ, Турчинов отметил, что гибридная агрессия РФ продолжается по всем направлениям – военном, экономическом, энергетическом, кибернетическом, информационном и тому подобное. «И для того, чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация», - отметил он.

«Несмотря на агрессию, войну, мы реформируем сектор безопасности и обороны, вводя стандарты НАТО», - сказал он.

По словам Турчинова, несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование сектора безопасности и обороны ежегодно увеличивается. И сегодня начато строительство современного разведцентра европейского уровня.

Заложив символическую капсулу в фундамент нового разведывательного центра, секретарь СНБО Украины осмотрел строительство объектов социальной сферы, в частности общежитий и домов малосемейного типа для офицеров разведки, а также ознакомился с новейшими образцами вооружения и спецсредств.