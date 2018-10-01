На Львовщине пьяный мужчина подорвал фонтан гранатой

В Перемышлянской отделения полиции 18 октября поступило сообщение о том, что около 18:20 в городе Бобрка на площади Национального Возрождения неизвестный мужчина бросил в фонтан взрывное устройство, в результате чего частично разрушил его.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 41-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Предварительно установлено, что фонтан был поврежден в результате взрыва гранаты РГД-5.