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Около 800 человек эвакуировали с поезда "Николаев - Киев" из-за пьяного пассажира

Сегодня, 12:06 citynews.net.ua | Напечатать

Около 800 пассажиров поезда "Николаев - Киев" эвакуировали 18 октября из-за заявления пьяного пассажира о наличии у него взрывчатки, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В полицию обратился начальник поезда, который сообщил о возможном наличии взрывчатки у одного из пассажиров. Поезд был вынужденно остановлен на одной из станций Николаевской области, около 800 пассажиров эвакуированы.

Специалисты проверили вагоны поезда и локомотив, по результатам проверки опасных предметов обнаружено не было.

36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, который заявил о наличии у него взрывчатки, был задержан сотрудниками Баштанского отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

Его действия подпадают под признаки ст. 259 "Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями", что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.


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