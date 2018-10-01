Как отмечается, депутат Степановского сельсовета сообщил правоохранителям, что неизвестный бросил ему во двор три бутылки с неизвестной смесью, которые, не долетев до дома, упали на землю и разбились, что вызвало пожар.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по признакам ст. 15 и ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия).