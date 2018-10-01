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Погибший в Украине американский пилот впервые участвовал в учениях за рубежом

Сегодня, 09:51 citynews.net.ua | Напечатать

Американский пилот Сет Неринг, погибший в катастрофе самолета Су-27 в Винницкой области 16 октября, впервые участвовал в зарубежных учениях и впервые выполнял полет на самолете Су-27УБ.

Об этом сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии, передает Громадське.

«44-летний подполковник Сет Неринг был уроженцем Фресно, штат Калифорния, и жил в Рино, штат Невада. Он присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16», - говорится в сообщении.

С тех пор Неринг учился в офицерской школе и получил должность пилота. Он летал на истребителях F-16 Viper (2050 часов) и на F-15 Eagle (224 часа).

«Имел более 20 лет опыта работы пилота для ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии», - сообщили в ВВС США.

В то же время отметили, что полет 16 октября на борту Su-27UB, был первым полетом для пилота.

Кроме учений «Чистое небо-2018» в Украине, Неринг не привлекался к другим учениям или операциям за рубежом.

Сет Неринг не был женат и не имел детей. У него остались мать, отец и сводная сестра.

В ВВС США отметили, что присоединились к расследованию катастрофы. Они предоставили сотрудников службы безопасности для изучения деталей и помощи расследованию.


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