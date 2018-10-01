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СНБО поручил обеспечить киберзащиту ресурсов ЦИК

Сегодня, 17:37 citynews.net.ua | Напечатать

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил обеспечить надежное и безопасное функционирование Единой информационно-аналитической системы «Выборы» при проведении очередных выборов президента и народных депутатов в 2019 году, сообщили в пресс-службе СНБО.

Во время заседания СНБО был рассмотрен вопрос о состоянии защищенности объектов критической информационной инфраструктуры, защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах Центральной избирательной комиссии, а также другие актуальные вопросы кибербезопасности страны.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, Украина имеет большой опыт создания надлежащих условий для реализации конституционных прав своих граждан. «Мы провели демократические честные и прозрачные выборы в 2014 году, несмотря на любые внешние попытки повлиять на их ход или дискредитировать демократические институты», - сказал он.

«Есть обоснованные основания считать, что руководство будет пытаться любой ценой использовать избирательный процесс для реализации планов гибридной агрессии против нашего государства», - добавил он.

«Опыт США, стран Западной Европы свидетельствует, что Кремль будет пытаться повлиять через кибернетическое и информационное пространство на общественно-политические процессы, поэтому информационная и кибербезопасность выборов потребует слаженной и скоординированной работы многих государственных институтов, прежде всего ЦИК, Государственной службы специальной связи и защиты информации соответствующих подразделений Службы безопасности Украины и Национальной полиции», - сказал секретарь СНБО.

По результатам обсуждения Центральной избирательной комиссии, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, Службе безопасности Украины, Национальной полиции Украины поручено создать межведомственную рабочую группу для обеспечения надежного и безопасного функционирования Единой информационно-аналитической системы «Выборы» при проведении очередных выборов президента Украины и народных депутатов в 2019 году.

Силовым структурам, которые отвечают за киберзащиту и кибербезопасность, поручено обеспечить своевременное выявление, предупреждение и локализацию возможных киберинцидентов и кибератак на информационные системы и государственные электронные информационные ресурсы ЦИК.

Будет обеспечено проведение киберучений по отработке совместных мер по защите от киберугроз и противодействия внешним вмешательством в работу информационных и информационно-телекоммуникационных систем ЦИК.

Национальной полиции Украины поручено обеспечить надлежащую охрану телекоммуникационного оборудования и телекоммуникационных сетей, необходимых для осуществления обмена данными между центральным узлом и отдельными региональными органами администрирования Государственного реестра избирателей.

Определены задачи по модернизации и обновления комплексной системы защиты информации Автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Государственный реестр избирателей» и Единой информационно-аналитической системы «Выборы» с применением для защиты передаваемой в системах информации, современных средств криптографической защиты информации и тому подобное.

Поручено также оказать методическую и практическую помощь Секретариату ЦИК по надлежащей защите официальных интернет-сайтов Центральной избирательной комиссии, провести соответствующую подготовку и обучение задействованного в работе системы персонала.

Кроме того, на заседании было принято комплексное решение об усилении киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры, а также создание для нужд Министерства обороны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Национального банка Украины, разведывательных органов единой интерактивной базы данных о киберинцидентах.


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