Киевский городской совет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе в улицу Кубанской Украины. "Новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани", – сообщает официальный портал Киева.

Соответствующее общественное обсуждение о переименовании проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года на едином веб-портале территориальной общины города в специальной рубрике Е-ГОРОД – "Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов", где каждый пользователь мог ознакомиться с предложенным проектом решения.

Улица Маршала Жукова расположена в жилом массиве Лесной. Пролегает от улицы Киото до улицы Космонавта Волкова.

Улица возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая (от расположенного в ее начале НИИ полиграфической промышленности).

Название в честь советского военного деятеля Маршала Советского Союза Георгия Жукова получила в 1974 году, напоминают власти Киева.

Кубанская Украины, Кубанская Народная Республика, затем Самостоятельная Кубанская Народная Республика (16 февраля 1918-1920) – казачье государственное образование на Кубани. Просуществовало 1 год и 9 месяцев.

По первой конституции КНР был провозглашен ее состав из Кубанской области, Чорноморщины (Черноморской губернии), Ставропольщины (Ставропольской губернии), Терщины (Терской области).

20 января 1918 года Законодательный совет Самостоятельной Кубанской народной республики принял резолюцию о присоединении Кубани на федеративных началах к Украинской народной республике, но из-за агрессии Советской России это объединение не произошло.

17 марта 1920 года Кубанская Республика была уничтожена большевиками.