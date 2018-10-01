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Минирование десяти зданий во Львове оказалось ложным

Сегодня, 16:12 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохранители не нашли взрывоопасных предметов в десяти зданий гостиниц и фитнес-клубов Львова, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По адресам, указанным в письме, которое поступило на электронную почту Горячей линии Львова, выезжали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других служб.

Правоохранители обследовали указанные объекты и прилегающие территории. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было. На время проверки из заведений были эвакуированы почти 800 граждан.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения о заминировании.


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