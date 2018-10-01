Суд разрешил украинским компаниям требовать компенсации за потерю активов в Крыму

Федеральный суд Швейцарии во вторник, 16 октября, постановил, что международный арбитраж в Женеве имеет право разобрать по существу заявления 12 украинских компаний, которые требуют возместить убытки за национализацию их активов в Крыму после оккупации полуострова Россией. Об этом говорится в пресс-релизе суда, передает 112 Украина.

Отмечается, что 12 компаний в 2015 году обратились в Постоянную палату Третейского суда в Гааге по поводу национализации их активов в Крыму в результате присоединения полуострова к России. Заявители ссылались на российско-украинское межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций от 1998 года. «Укрнафта» оценила свои потери в 50,3 млн долларов, а другие 11 компаний — в 47,4 млн долларов (без учета процентов).

В июне 2017 года суд разрешил заслушать требования 12 украинских компаний по существу, однако Россия обжаловала промежуточные решения суда в швейцарском федеральном суде.

Россия настаивала, что российско-украинское соглашение защищает инвестиции, осуществленные только на территории другой страны. По их мнению, так как указанные компании инвестировали в то время, когда Крым был частью Украины, - они не подпадают под защиту.

В свою очередь швейцарский суд решил, что соглашение о защите инвестиций должно распространяться и на те инвестиции, которые вследствие изменения границ оказались на территории другого государства на момент экспроприации.

Теперь женевский арбитраж сможет рассмотреть требования истцов о компенсации по существу.