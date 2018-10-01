Более 50 детей в Ивано-Франковской области заболели корью из-за неправильного хранения вакцины

Вспышка кори произошла в селе Петранка Ивано-Франковской области из-за ряда грубых нарушений, допущенных местными медиками. Такие выводы сегодня опубликовал Минздрав со ссылкой на результаты проверки в селе.

В Петранке заболели корью 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет. Комиссия Минздрава установила, что такое большое количество больных связано с целым рядом нарушений, допущенных местным центром оказания первичной медицинской помощи.

Первой причиной вспышки в Минздраве называют большое количество детей, которые не были вакцинированы согласно календарю прививок и не были включены в план вакцинации. Отказывались ли от прививок родители, или же прививки пропустили по другим причинам, не указано.

Кроме того, даже привитые дети могли заразиться из-за нарушения качества вакцин: сообщается, что в центре медпомощи происходили отключения электроэнергии, что могло повлиять на качество вакцины.

Третья причина вспышки, по мнению экспертов, - нарушение правил проведения профилактических прививок.