Во Львове проводится эвакуация из 10 гостиниц и фитнес-клубов из-за сообщения о минировании

Информация о заминировании 10 объектов поступила на электронный адрес "горячей линии" Львова, в связи с чем проводится эвакуация.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что на электронную почту пришло сообщение о заминировании десяти зданий гостиниц и фитнес-клубов, расположенных на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича.

На места выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других соответствующих служб. Правоохранители проведут эвакуацию людей, после чего обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.