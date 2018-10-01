Во Львове проводится эвакуация из 10 гостиниц и фитнес-клубов из-за сообщения о минировании

Во Львове проводится эвакуация из 10 гостиниц и фитнес-клубов из-за сообщения о минированииСегодня, 13:18
Информация о заминировании 10 объектов поступила на электронный адрес "горячей линии" Львова, в связи с чем проводится эвакуация.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Отмечается, что на электронную почту пришло сообщение о заминировании десяти зданий гостиниц и фитнес-клубов, расположенных на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича.
На места выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других соответствующих служб. Правоохранители проведут эвакуацию людей, после чего обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.