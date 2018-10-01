Керченскому террористу назначили посмертную экспертизу

Студенту Владиславу Рослякову, который, по версии следствия, совершил теракт в Керченском политехническом колледже, назначили посмертную психиатрическую экспертизу.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

По словам Петренко, для установления всех обстоятельств теракта в Керчи назначены судебно-медицинские, баллистические, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову. Кроме того, провели обыски у родственников подозреваемого, а также в съемной квартире, где он проживал вместе с матерью