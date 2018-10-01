Движение через КПВВ "Новотроицке" затруднено в связи с работами по обустройству. Об этом сообщает пресс-служба Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Продолжаются работы по реконструкции и обустройству инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое». Сейчас идет подготовка фундамента под зал ожидания для более комфортных условий пребывания граждан в КПВВ", - говорится в сообщении.

Также идут масштабные работы по асфальтированию большей части территории контрольного пункта; осуществляется проведение водопроводной системы.

Для ускорения контрольно-проверочных операций в условиях большого пассажиропотока на постоянной основе работает мобильный пограничный комплекс на базе специально оборудованных микроавтобуса "Фиат" для проверки паспортных документов.

В управлении просят граждан обращать внимание на указания пограничников относительно передвижений по территории КПВВ, поскольку продолжаются временные изменения направлений движения вследствие проведения монтажных работ и переноса модулей для проведения контрольных операций.

"КПВВ «Новотроицкое», несмотря на масштабную перестройку, продолжает функционировать в штатном режиме. Обращаемся к гражданам - учитывать информацию о временных осложнении движения в пределах этого дорожного коридора в районе проведения операции Объединенных сил при планировании своих путешествий". - говорится в сообщении.