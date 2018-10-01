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Кольченко написал письмо Сенцову

Сегодня, 11:32 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский политзаключенный Александр Кольченко написал письмо поддержки своему другу Олегу Сенцову после того, как тот был вынужден прекратить голодовку.

Об этом сообщила член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур, передав текст письма, пишет Укринформ.

В письме Кольченко призывает Сенцова не отчаиваться и помнить, что империи не вечны.

«Привет, Олег! Мне очень жаль, что заявленная тобой цель так и не достигнута, даже частично. Мне уже в конце недельного голодания казалось, что все наши старания тщетны, хотя я где-то в глубине души надеялся, что я ошибаюсь. Весь период твоей голодовки старался по мере возможности отслеживать новости о тебе; очень переживаю за тебя. Очень тяжело смириться с мыслью о том, что находясь здесь, ты как крупица – бессилен, не в силах ни на что повлиять. Мне очень тяжело представить ту степень, в которой ты чувствуешь себя уставшим и разочарованным. Не отчаивайся и помни, что империи не вечны, тирана уронят. С каждым днём уверенность в этом всё отчётливее. Выздоравливай скорее! Береги себя», - говорится в письме Кольченко, подписанном 11 октября.

Щур уточнила, что «письмо уже у Олега».


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