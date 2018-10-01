В Одессе сгорели 16 пляжных домиков

В южном пригороде Одессы, в районе причала №129, в ночь на четверг сгорели 16 пляжных домиков и двухэтажное админздание. Пожар локализовали за два часа, жертв нет, сообщает Укринформ.

«Прибывшим на место пожара подразделениям спасателей пришлось тушить пламя в очень сложных условиях, с учетом сильного порывистого ветра, отсутствием противопожарных разрывов между пылающими сооружениями, а также отсутствием подъездов к очагам огня. Пожарные автоцистерны удалось установить только на расстоянии 200-300 метров от мест пожара, а подвоз и перекачивание воды осуществлялся на полукилометровое расстояние», - рассказал журналистам заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применению сил Главного управления ГосЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий.

По его словам, пострадавших и погибших нет. Пока не установлена и причина масштабного пожара, но можно предположить, что она возникла из-за неосторожного обращения с огнем в одном из пляжных домиков.

В ликвидации пожара, который усложнялся взрывами баллонов с газом, участвовали 18 единиц техники и 84 спасателя ГосЧС, добавил Крицкий.