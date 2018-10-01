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Опубликован список погибших в Керчи

Сегодня, 10:15 citynews.net.ua | Напечатать

Опубликован официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже.

Среди погибших 15 человек – студенты, 5 человек – взрослые.

Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения

Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения

Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения

Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения

Журавлева Анна Александровна 1998  года рождения

Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения

Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения

Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения

Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения

Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения

Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения

Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения

Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения

Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения

Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения

Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения

Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения

Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения

Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Как сообщалось, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент 4-го курса этого же учебного заведения Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство.

По данным очевидцев, перед взрывом парень ходил по коридорам и расстреливал студентов. После этого он покончил с собой.


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