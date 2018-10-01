Под Ичней спасатели очистили 28 участков разминирования

По состоянию на 7:00 18 октября пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проверили и очистили от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Очищено 28 из 80 участков разминирования, 16-ти километровая зона загрязнения уменьшена до 10-ти километровой.

Изъято 3 тыс. 641 взрывоопасный предмет (за сутки - 1 тыс. 352), отработано 265 сообщений населения об обнаружении боеприпасов (за сутки - 5).

За прошедшие сутки, 17 октября, пожарно-спасательными подразделениями организовано заполнения водой пожарного водоема (200 тонн) на территории арсенала и бесперебойная заправка водой пожарных танков Минобороны (324 тонны). От пожарного поезда на тушение подано 180 тонн воды.