Украина получила новую партию вакцины против кори

Украина получила новую партию вакцины КПК против кори, паротита и краснухи – 392 тысячи доз. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

ЮНИСЕФ закупил вакцины на средства из украинского бюджета по заказу Минздрава в рамках государственной программы иммунизации и в ответ на вспышку кори в Украине.

Сейчас в Украине есть в наличии более миллиона доз вакцин против кори, паротита и краснухи.

Новая партия вакцин против кори, паротита и краснухи "М-М-Р II" произведена компанией "Мерк" (Merck Vaccines), США. "Это эффективная и безопасная вакцина, преквалифицированная Всемирной организацией охраны здоровья", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю корью заболели 707 украинцев, а с начала 2018 года - более 33 тысяч. Больше всего болеют корью в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший (Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области). Риск заболеть увеличивается и из-за совместного пребывания детей школах и детских садах.