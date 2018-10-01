В Польше в ДТП пострадали украинские заробитчане

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на северо-западе Польши пострадали восемь человек, в том числе граждане Украины, сообщает Польское радио.

На прямой автодороге с микроавтобусом столкнулся автомобиль Volkswagen Passat. По словам местной полиции, ДТП произошло во время маневра опережения.

22-летний водитель Volkswagen, житель Косьцерського уезда Поморского воеводства, опережая другое транспортное средство, вероятно, не убедился в безопасности выполнения этого маневра и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.

Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса, житель Силезского воеводства и семь его пассажиров. Это граждане Украины и Пакистана, которые приехали в Польшу на заработки.