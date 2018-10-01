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Профсоюзы вышли на акцию протеста в Киеве

Сегодня, 14:14 citynews.net.ua | Напечатать

Под Кабинетом Министров Украины проходит Всеукраинская акция профсоюзов.

Как сообщили в пресс-службе ФПУ, акция началась в 10:00 пешим ходом от ул. Владимирской, 61 по ул. Б.Хмельницкого, Крещатику, ул. Грушевского к Дому правительства и Верховной Рады Украины. В это время несколько десятков членов Федерации профсоюзов Украины и ее членских организаций находятся под зданием Кабмина.

Основные требования Всеукраинской акции ФПУ в ВР, правительства и работодателей:

- обеспечение развития отечественного производства для создания рабочих мест в Украине;

- остановить отток рабочей силы из страны, прекратить экономию на человеке труда, установить с 1 января 2019 в главном финансовом документе стране - Госбюджете соответствии с нормами отечественного законодательства и международных конвенций, ратифицированных Украиной, - размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц на уровне 5.167 грн , минимальный уровень оплаты труда - не менее 7.700 грн, минимальный размер пенсий - на уровне 2,840 грн;

- не подвешивать цены на потребительские товары, природный газ, топливо, тарифы на электроэнергию, ЖКХ, транспортные услуги и обеспечить надлежащую защиту населения;

- предусмотреть в госбюджете на 2019 - расходы на образование на уровне 7% ВВП, здравоохранение - на уровне 5% ВВП, в достаточных размерах расходы на социальную защиту, стипендии, развитие экономики, как этого требует отечественное законодательство;

- неотложное погашение долгов по зарплатам.

Отметим, сейчас в КМУ проходит заседание правительства под председательством премьер-министра Украины Владимир Гройсман. Кроме того, 17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Позже стало известно, что на трех участников акции, среди которых нардеп Сергей Каплин неизвестные вылили нечистоты.


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