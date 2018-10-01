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Правительство выплатит по 100 тысяч семьям украинских политзаключенных

Сегодня, 14:08 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров Украины принял решение относительно выделения по 100 тыс. грн семьям украинских политзаключенных.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

"Мы приняли сегодня решение о поддержке семей политических заключенных, и выделим каждой семье по 100 тысяч гривен", - сказал Премьер-министр Гройсман.

Он отметил, что у этих семей есть огромное количество расходов, которые им необходимо покрывать.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Гройсмана дать поручение соответствующим ведомствам как можно скорее провести все необходимые вопросы для того, чтобы осуществить выплаты.


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