Крушение Су-27: Прокуратура изъяла летную документацию

Прокуратура изъяла летную документацию и документы на самолет Су-27, который потерпел крушение в Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«В настоящее время на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъята летная документация и документы на самолет. Сейчас продолжаются допросы свидетелей по обстоятельствам вылета борта, его техническому состоянию на момент вылета, данным объективного контроля и тому подобное», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 октября около 17:00 на территории Винницкой области недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27. Оба пилота погибли.

Катастрофа произошла во время международных авиационных учений «Чистое небо-2018», которые начались 8 октября на аэродроме Староконстантинов на Хмельнитчине.