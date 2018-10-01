Украина за 4 года около 6 тысяч раз становилась объектом кибератак со стороны РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина за 4 года около 6 тысяч раз становилась объектом кибератак со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает " Радио Свобода ".

Климкин отметил, что 6 тысяч случаев - это масштабные кибератаки, о которых правительству известно.

"Речь не идет только об избирательной инфраструктуре, или критической, или банковской. Например, в среднем раз в неделю инфраструктура нашего министерства паддается масштабным кибернападениям. Атаки могут быть различными, но они происходят с определенной регулярностью", - сказал он.