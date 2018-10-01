Сестра Сенцова рассказала, что голодовка серьезно подорвала его здоровье

Сестра незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наталия Каплан заявила, что в данный момент никто не может сказать, выживет ли он в российской тюрьме. Об этом она сказала на пресс-конференции, - сообщает РБК-Укриана.

По ее словам, Сенцов вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья.

"На данный момент он закончил голодовку, чтобы избежать принудительного кормления, он отошел от этого с подорванным здоровьем. Появилась эшемия, аритмия, печень начала разлагаться. Выход из глодовки - процесс тяжелый", - добавила она.

Каплан отметила, что Сенцов уже написал завещание.

"Сейчас никто не может сказать - выживет ли Олег. Он написал завещание. Он не верит, что он выйдет или, может, и верит, но уже не ждет этого. Я надеюсь, что мы его оттуда вытащим. Может что-то сыграет свою роль, и, возможно, это будет этот фильм (по пьесе "Номера" - ред.)", - резюмировала Каплан.

Как сообщалось ранее, 5 октября, в России заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку, которую объявил 14 мая. Позже Сенцов написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе, что прекращает голодовку с 6 октября 2018 года.