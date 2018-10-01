В результате столкновения двух локомотивов на Анновском карьере в Кривом Роге погибли три человека, еще один человек получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Инцидент произошел сегодня ночью, в 4:17 утра. Других подробностей спасатели не предоставили.

Анновский карьер принадлежит Северному горно-обогатительному комбинату ЧАО "Метинвест". Проектная производительность карьера - 10млн.тонн сырой руды в год, глубина карьера достигает 300 м, ширина - 1,2 км, длина - свыше 5 км.

Основными акционерами группы "Метинвест" являются СКМ (Ринат Ахметов) и "Смарт-холдинг" (Вадим Новинский), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.