На КПВВ «Марьинка» задержали грузовик с имуществом стоимостью почти 5 млн грн

На КПВВ «Марьинка» в воскресенье, 14 октября, задержали грузовик, который пытался вывезти из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию имущество на сумму около 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

«В 14:40 14 октября на КПВВ "Марьинка" на въезд с временно оккупированной территории Украины прибыл грузовой автомобиль под управлением гражданина Украины. В ходе проведения собеседования гражданин заявил, что осуществляет перевозки оборудования для изготовления пластиковых окон», – говорится в сообщении.

«Грузовой автомобиль вместе с имуществом на общую сумму 4 млн 995 тыс. 270 грн был передан на временное хранение владельцу предприятия "Окно-Сервис", зарегистрированном в г. Днепр. В действиях вышеуказанного гражданина имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 1 204-3 КУоАП "Нарушение порядка перемещения товаров в район, или из района проведения антитеррористической операции"», – добавили в пресс-центре ООС.