В ГСЧС рассказали о ходе ликвидации последствий взрывов боеприпасов в Черниговской области

В Черниговской области на территории 6 арсенала Минобороны по состоянию на 7:30 16 октября авиацией Государственной службы по чрезвычайным ситуациям осуществлено авиационную разведку технической территории арсенала двумя пожарными самолетами АН-32П, проведено 4 сбросы воды (32 тонны), всего с начала работ - 148 сбросов (836 тонн).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также сообщается, что пожарно-спасательными подразделениями продолжена работа по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков, осуществлено 36 заправок (324 тонны воды), всего с начала работ - 129 заправок (1161 тонна воды) и наполнение пожарного водоема (объемом 200 м куб.) с помощью пожарной насосной станции.

"Для целей пожаротушения объектов на технической территории арсенала привлечены пожарный поезд (слито 120 тонн воды, с начала привлечения – 360 тонн). Поезд осуществляет дежурство на станции Прилуки", - говорится в сообщении.

Кроме того, пиротехническими подразделениями отработано 11 заявок и изъято 277 взрывоопасных предметов.

Проведена проверка и очистка от ВНП всех населенных пунктов, дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов жизнеобеспечения, расположенных в 16-ти км зоне загрязнения. Акты выполнения работ передано местным органам власти.

"Радиус зоны загрязнения уменьшена до 10 км. Всего с начала работ отработано - 253 заявки, изъято 2035 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС сообщают, что полностью завершено обследование и очистка железнодорожных путей на наличие взрывоопасных предметов;

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах, расположенных вблизи арсенала, органами власти продлено действие следующих мероприятий:

- временно прекращено движение поездов через станцию Ичня;

- направлено автомобильный транспорт в объезд зоны чрезвычайной ситуации;

- закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км;

"В 3-х медицинских учреждениях г. Прилуки, г. Ичня и пгт. Парафиевка остается 85 человек (из них 11 детей) эвакуированных граждан", - добавили в ведомстве