В Азовском море произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло 15 октября на границе между Украиной и Россией в Азовском море.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным агентства, подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42, передает 112 Украина.

Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.

В то же время управление МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на геофизическую службу Российской академии наук сообщает, что магнитуда составила 4,3 балла.

«По докладу оперативных дежурных Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме», – проинформировали в краевом МЧС РФ.