В Винницкой области нашли повешенным военного-контрактника

В селе Вулыга Тывровского района Винницкой области нашли повешенным военнослужащего-контрактника 1988 года рождения, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

15 октября военной прокуратурой Винницкого гарнизона получена информация из одной из воинских частей о гибели пулеметчика взвода охраны и обороны батальона охраны.

В дальнейшем, установив связь с близкими лицами погибшего солдатта-контрактника, установлено, что его тело было обнаружено родственниками повешенным 15 октября около 04:00 по адресу проживания его жены. По предварительной информации, посмертной записки погибший не оставил.

По факту гибели военной прокуратурой Винницкого гарнизона тот же день открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Осуществление досудебного расследования в данном уголовном производстве поручено следователям следственного управления ГУНП в Винницкой области.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на уточнение обстоятельств трагического события.