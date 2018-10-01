На Ивано-Франковщине женщина зарезала своего новорожденного ребенка

В Ивано-Франковской области женщина зарезала своего новорожденного младенца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

"Инцидент произошел, сегодня, 15 октября. Утром в Богородчанское отделение полиции позвонила жительница одного из сел района и сообщила, что она убила своего новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, установлено, что женщина родила мальчика на территории своего домовладения. После чего, взяла в руки нож и нанесла младенцу около четырех ударов в область шеи, повлекшие смерть.

Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения - содержание под стражей.

По данному факту полицией начато уголовное производство в соответствии со ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Сейчас продолжаются следственные действия, - говорится в сообщении.