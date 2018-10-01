В Мариуполе местного жителя подозревают в торговле людьми

В Мариуполе правоохранители из состава Объединенных сил задержали местного жителя, который находился в розыске по подозрению в торговле людьми.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

«На одном из стационарных блокпостов вблизи г. Мариуполь Донецкой области военнослужащими Национальной гвардии Украины и работниками Национальной полиции для проверки был остановлен легковой автомобиль Lexus под управлением жителя г. Мариуполь гражданина С. При проверке документов правоохранители обнаружили, что этот гражданин находится в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.149 УК Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека"», – говорится в сообщении.

«Гражданин С. задержан и передан в территориальное подразделение Национальной полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств», – добавили в пресс-центре ООС.

Всего в результате несения службы военнослужащими Национальной гвардии Украины в составе Объединенных сил на Донбассе за прошедшую неделю на стационарных и мобильных блокпостах задержали 16 человек за совершение уголовных преступлений, 13 из них – по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями. Также было составлено 28 протоколов за административные правонарушения.