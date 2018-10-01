Украинские военные отбили атаку боевиков под Авдеевкой

Сегодня утром украинские военные отбили атаку российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом заявил на брифинге представитель пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Жуганов, сообщает пресс-центр штаба ООС.

По его словам, с начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось.

Один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

«В 6:00 утра отмечена попытка противника вести активные штурмовые действия. В районе населенного пункта Авдеевка наши защитники успешно отразили атаку врага. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в ходе боя не допущено», – подчеркнул Жуганов.

По его словам, в целом ситуация на линии соприкосновения остается под контролем Объединенных сил.