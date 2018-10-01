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На Сумщине военных поздравили видео с кадрами НВФ «ДНР»

Вчера, 13:55 citynews.net.ua | Напечатать

Конотопе Сумской области военных ко Дню защитника Украины поздравили видеорядом с символикой «ДНР». Этот инцидент начали расследовать прокуратура и Служба безопасности, сообщает «Громадське».

В местном дворце культуры организовали концерт по случаю Дня защитника. Во время одного из танцевальных номеров на фоне показали клип на песню российской певицы Полины Гагариной «Кукушка». Это видео сняли во временно неподконтрольном украинскому правителству Донецке, а на кадрах – символика незаконных вооруженных формирований руководителей «ДНР»,

Полиция возбудила уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти).

СБУ и прокуратура выяснят, была ли это провокация, или ошибка организаторов. «Событие возмутило местную общественность и руководство Конотопского городского совета, которое пообещало всячески содействовать правоохранителям в расследовании данного уголовного производства», – добавили в полиции.


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