Под Киевом сожгли 2 автомобиля

Под Киевом ночью, 15 октября, неизвестные подожгли автомобиль сотрудницы Коцюбинского поселкового совета Дарьи Александровой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как сообщается, одновременное загорание двух автомобилей произошло на парковке возле одной из многоэтажек в пгт. Коцюбинское. Огонь быстро перекинулся на другие авто.

"Я в 3 часа ночи услышала сигнализацию брелка. Сработала обратная связь. Подбежала к окну - вижу горит моя машина. С другой стороны - горит машина мужа", - рассказала Александрова.

В полиции отметили, что спасти автотехнику на парковке не удалось. Огнем повреждено 7 автомобилей.

По предварительным данным, неустановленное лицо подбросила под автомобиль "Mercedes" неизвестное вещество. После чего началось его возгорание. А через мгновение загорелось авто "Hyundai", что было припарковано за 100 м от первого.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Продолжается следствие", - сообщили в полиции.