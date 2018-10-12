Бывший охранник захваченных админзданий Бахмута сдался полицейским

В полицию Бахмута сдался 26-летний житель района, который в 2014 году занимался охраной захваченного горотдела милиции. Сейчас полицейские проверяют его на непричастность к совершению тяжких преступлений. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«В марте-июне 2014 года, поддавшись пророссийской пропаганде, молодой человек решил в свободное от работы на коммунальном предприятии время, «подрабатывать» на террористов. За «службу» боевики ему платили провизией. После того, как в Славянске началась активная фаза освобождения населенного пункта от оккупантов, наемник испугался и вернулся домой», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркнули, что после прохождения проверки и установления того факта, что на время пребывания в рядах «ДНР» подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.