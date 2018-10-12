МИД Украины призывает воздержаться от поездок в Португалию

Министерство иностранных дел Украины призывает граждан временно воздержаться от поездок в ряд регионов Португалии из-за урагана "Лесли". Об этом сообщает пресс-служба МИД

В МИД сообщили, что в связи с приближением к материковой части Португалии урагана "Лесли" и сообщению Национальной службы гражданской защиты Португалии, они рекомендуют гражданам воздержаться от поездок в Сатубал, Лиссабон, Сантарему, Лейрию, Авейру и Коимбра.

"По данным Национальной службы гражданской защиты ПР, наиболее критичным для территории ПР будет до 16:00 14.10.2018 г. Возможны порывы ветра до 130 км/ч по всей территории ПР, местами до 190 км/ч, а также – штормовые волны по всему побережью страны", - заявили в МИД.

Также в ведомстве призвали украинцев, которые уже находятся на территории указанных регионов, избегать пляжей, лесной местности и открытого пространства за пределами городской зоны и при возможности оставаться в закрытых помещениях.