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Климкин 15 октября встретится с генсеком НАТО

Сегодня, 18:11 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник, 15 октября, будет находиться с визитом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом говорится сообщение на сайте Альянса.

"В понедельник, 15 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным", - говорится в сообщении НАТО.

Ранее в интервью телеканалу "Прямой" посол Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что Климкин и Столтенберг обсудят вопрос внесения изменений в Конституцию относительно стремлений Украины присоединиться к Альянсу.


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