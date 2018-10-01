Климкин 15 октября встретится с генсеком НАТО

Председатель министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник, 15 октября, будет находиться с визитом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом говорится сообщение на сайте Альянса.

"В понедельник, 15 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным", - говорится в сообщении НАТО.

Ранее в интервью телеканалу "Прямой" посол Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что Климкин и Столтенберг обсудят вопрос внесения изменений в Конституцию относительно стремлений Украины присоединиться к Альянсу.