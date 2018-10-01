Задержан подозреваемый по делу Мартыненко

11 октября в Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали человека, вероятно причастного к завладению средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» в сумме 6,4 млн евро. Задержанный с ноября 2017 находился в розыске, сообщили в пресс-службе НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Пособничество в завладении организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата Украины, экс-председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, выступал представителем компании «BRADCREST INVESTMENTS S.A.» (Панамская Республика). В банковских учреждениях Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства («откаты») от чешской компании «SKODA JS a.s.». В дальнейшем таким образом на счета панамской компании поступило 6,4 млн евро. По данным детективов, подозреваемый лично договаривался с представителями чешской компании «SKODA JS a.s.» относительно размеров перечислений «откатов».

Кроме того, как установило следствие, подозреваемый открыл еще ряд расчетных счетов компаний, бенефициарным владельцем которых был экс-народный депутат, в европейских банковских учреждениях. С использованием этих счетов осуществлялась дальнейшая легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступных путем.