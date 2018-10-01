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Филарет призвал УАПЦ и УПЦ МП готовиться к Объединительному собору

Сегодня, 11:39 citynews.net.ua | Напечатать

Киевский патриархат Украинской православной церкви призывает иерархов Украинской автокефальная православной церкви и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного объединительного собора, сообщает пресс-центр Киевской патриархии.

Отмечается, что вчерашние решения Синода Вселенского патриархата открывают путь к созыву Чрезвычайного объединительного собора иерархов Украинской православной церкви в составе всего украинского епископата, который в апреле 2018 обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии УПЦ.

«Киевский патриархат призывает иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского патриархата в Украине приступить к подготовке чрезвычайного объединительного собора. Задачей этого собора является принять решение о церковном единстве, выборы предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит патриарший и синодальный Томос об автокефалии УПЦ», – говорится в сообщении.

«Мы ожидаем, что принимая во внимание все обстоятельства - давность истории, плодотворную деятельность, большое число епископата, духовенства и верующих, монастырей и духовных школ, другие факторы - патриаршим и синодальным томосом также будет всеправославно утверждено достоинство патриарха за предстоятелями поместных УПЦ», – подчеркнули в патриархате.

Киевский Патриархат призывает епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия.

Также отмечается, что процесс объединения украинского православия должен происходить добровольно, мирно и без принуждения, каждый член церкви, как и каждая община мирян или монахов должна иметь право свободно выбрать центр своего церковного подчинения - принадлежать к Украинской или к Русской церкви.

«Те иерархи, духовенство и миряне, которые захотят, несмотря на все обстоятельства, в дальнейшем подчиняться Московскому патриархату, имеют право на это. Русская православная церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими церквями и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом», – сказано в заявлении.


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